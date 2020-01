Geral

A Câmara de Vereadores de Pouso Novo tem marcada para segunda-feira, dia 3 de fevereiro, sessão de abertura dos trabalhos legislativos de 2020, sob a presidência de Edinho Severgnini. Após esta sessão, os vereadores voltam a ter recesso com retomada normal dos trabalhos ordinários no dia 4 de março, seguindo com duas sessões por mês sempre na primeira e terceira quarta-feira do mês.

Por Alan Dick