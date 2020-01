Geral

O presidente do Forquetense, Flávio Lisenfeld, arquitetou uma surpresa para os membros da diretoria do clube e suas esposas, com um encontro na Área de Lazer da Costa, em Linha Marinheira/Capitão, na noite do dia 20 de dezembro. O encontro, acompanhado pelo ecônomo Ademir e pelo presidente do Conselho, José Hermann, serviu porções de peixe frito, batatinha e saladas. O presidente aproveitou para agradecer pelo empenho de cada um durante o ano de 2019, quando o Forquetense sagrou-se campeão invicto do Campeonato da Lafa e do Futsal Feminino.

Por Alan Dick