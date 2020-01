Geral

O Sicredi Região dos Vales realizou no dia 23 de dezembro o segundo sorteio da Promoção Sorte Cooperada Sicredi, a maior campanha de prêmios realizada pela Instituição Financeira Cooperativa. O evento ocorreu na presença dos associados nas 21 agências que integram a regional do Sicredi Região dos Vales e sorteou um Smartphone e cinco poupanças de R$ 3 mil por agência, em um total de 126 prêmios que serão distribuídos na região nesse segundo sorteio. O primeiro sorteio ocorreu em outubro onde também foram entregues 126 prêmios.

Os cupons agora retornam para a urna, para os sorteios de uma motocicleta CB Twister, uma Smart TV LED 50 polegadas, uma poupança de R$ 5 mil e uma poupança de R$ 10 mil (por agência). Os próximos sorteios ocorrem em março de 2020 – durante o processo assemblear, quando acontece o sorteio final de cada agência.

O período de participação na campanha promocional vai até 28 de fevereiro. Ao todo, a Promoção distribuirá 336 prêmios aos associados que realizarem seus negócios com o Sicredi Região dos Vales, totalizando R$ 1,5 milhão de premiação distribuída na região, garantindo a entrega de prêmios em cada município onde o Sicredi Região dos Vales atua e gerando mais chances de o associado ser contemplado.

Participaram da promoção, associados que utilizaram produtos e soluções financeiras do Sicredi Região dos Vales (poupança, crédito, seguros, cartões, consórcios, entre outros), conforme critérios previstos no regulamento, que está disponível para consulta nas 21 agências participantes da promoção: Encantado, Cidade Alta, Guaporé, Avenida, Ilópolis, São Valentim do Sul, Roca Sales, Coqueiro Baixo, Anta Gorda, Dois Lajeados, Nova Bréscia, Relvado, Capitão, Muçum, Arroio do Meio, Centro Histórico, Vespasiano Corrêa, Putinga, União da Serra, Vista Alegre do Prata e Doutor Ricardo.

Por Alan Dick