Geral

O branco foi uma das cores mais escolhidas para passar o réveillon. Mas, o que poucas pessoas se dão conta é de que usar uma cor em específico para atrair boas energias poder ir além da tradicional festa da virada. A terapeuta holística e colunista do site Personare, Solange Lima explica que as cores trazem vibrações. Segundo ela, a partir do momento que alguém lê a respeito de uma determinada cor e se identifica com a energia que aquela traz, pode resolver utilizá-la para levar energia para sua vida.

Existe uma forma, no entanto, de definir a cor a ser utilizada com base no número do ano pessoal de cada um. O cálculo do ano pessoal é simples: basta somar os algarismos do dia do nascimento, do mês e do ano 2020. O número deve ser reduzido a apenas um algarismo. Quem nasceu em 22 de abril (04), por exemplo, vai somar 2 + 2 + 0 + 4 + 2 + 0 + 2 + 0. O resultado é 12 e 1 + 2 é 3. O ano pessoal, portanto, é o 3 e a cor que vibra com ele é amarelo. (Os significados dos demais números podem ser conferidos na tabela ao lado)

O amarelo é cor ativadora e dinâmica, age sobre os processos mentais. Afasta as ideias fixas e aumenta a capacidade de raciocínio. É a cor da inteligência, do estudo e da criatividade. “As cores podem ser usadas em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte ou até roupa íntima”, explica Solange. Já com base no significado das cores, a tonalidade pode ser usada ao longo de 2020 conforme as necessidades de cada um. Quem tiver o amarelo como cor para seu ano pessoal, por exemplo, que estimula o raciocínio, pode em determinado momento precisar ter calma para lidar com alguma situação. Aqui entra em cena o azul com todo o seu potencial de trazer equilíbrio e paciência. Já o branco traz paz e tranquilidade.

O ano pessoal e a cor adequada

ANO PESSOAL 1 – A cor é o vermelho. Ela vibra na frequência deste número, trazendo energia e movimento, além de estimular e dar ânimo e motivação para colocar em prática tudo que está parado e precisa de movimento.

ANO PESSOAL 2 – A cor é o laranja. Ele ajuda a tomar decisões e a ter coragem para falar quando sentir insegurança, medo de se expor ou precisar resolver algo nos relacionamentos afetivos e profissionais.

ANO PESSOAL 3 – A cor é o amarelo. Este tom ajuda a ter mais foco e concentração nas atividades do dia a dia, ajudando você a buscar e implementar processos criativos.

ANO PESSOAL 4 – A cor é o verde, que traz equilíbrio e harmonia para se organizar e se estruturar. O verde melhora qualquer estado físico negativo e energiza o corpo e a alma.

ANO PESSOAL 5 – A cor é o azul turquesa. Este tom acalma, tranquiliza e resgata a fé, tranquilizando o corpo e a mente. Ajuda nos casos de insônia e estresse.

ANO PESSOAL 6 – A cor é o azul índigo. Ele trabalha a intuição e ajuda a compreender melhor as situações da vida, buscando equilíbrio e harmonia nas relações.

ANO PESSOAL 7 – A cor é o violeta, que tem o poder de transmutação e transformação, ajudando quando o desejo é de promover mudanças na vida. Também trabalha a intuição e autoconhecimento, auxiliando na hora de descobrir os melhores caminhos a serem tomados.

ANO PESSOAL 8 – A cor é o rosa, que ajuda a ter flexibilidade, harmonia e discernimento para tomar decisões.

ANO PESSOAL 9 – A cor é o amarelo ouro ou dourado. Ambas as cores oferecem sabedoria interior, ajudando a entender a si próprio e ao outro, sem preconceitos e rótulos.

Por Alan Dick