Com o objetivo de qualificar a mobilidade urbana, a Administração de Arroio do Meio executa nesta semana a revitalização da pavimentação asfáltica das ruas Presidente Vargas (bairro Aimoré), Gustavo Wienandts e Daltro Filho (Centro). As três vias, que foram pavimentadas pela primeira vez há 25 anos, são conhecidas pelo grande fluxo de veículos.

Ao todo serão executados 13 mil metros quadrados/mais de 1,7 quilômetro de recapeamento asfáltico. O investimento é superior a R$ 400 mil, dos quais, R$ 365.714,29 são provenientes de emenda do deputado federal Alceu Moreira (MDB), via Ministério de Desenvolvimento Regional, somado à contrapartida do município. A execução está por conta da empresa Giovanella, contratada via processo licitatório.

O recapeamento iniciou no bairro Aimoré – rua Presidente Vargas – que registra trânsito intenso de caminhões, por se tratar de uma região industrial. Nesse trecho, o município estenderá o recapeamento com recursos próprios, até a ligação com a rua Helmuth Kuhn, o que está previsto para os próximos dias. No Centro, o trecho à esquerda da rua de Eventos – Daltro Filho – e a extensão da rua Gustavo Wienandts, principal rota de saída da cidade, também são revitalizados com o objetivo de melhorar a rotina dos motoristas. A pintura de sinalização será executada na sequência.

Por Alan Dick