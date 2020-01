Geral

Uma reivindicação antiga de pescadores, barqueiros e aquaviários começou a ser executada nesta semana no Balneário Municipal, no bairro Navegantes, Arroio do Meio. Trata-se da rampa que facilita o acesso de veículos que transportam embarcações até a margem do rio Taquari. Sem a rampa, muitos proprietários de embarcações, como jet-skis, tinham de acessar o rio em marinas localizadas em municípios vizinhos.

A necessidade já havia sido trazida em reportagem do AT em janeiro de 2019. No decorrer do ano, o tema evoluiu com reuniões entre Administração, comunidade e o vereador Pedro Volmir de Freitas Noronha, o Kiko (PTB), que, recentemente, vinha reivindicando a obra na Câmara de Vereadores. O município elaborou um projeto de revitalização do Balneário Municipal e obteve as licenças necessárias para interferir na área. Além da construção da rampa, estão incluídos no projeto, a revitalização da escada, com corrimão, instalação de réguas de medição do nível do rio e de brinquedos na área arborizada.

Conforme o coordenador da secretaria de Planejamento, Enéias Bruxel, a obra da rampa está sendo executada em parceria com os moradores. O município disponibilizou o material, enquanto que a comunidade e o vereador Kiko, participaram com a mão de obra. A ideia é deixar o Balneário Municipal cada vez mais atrativo, como um ponto de lazer e entretenimento.

O vereador Kiko destaca a mão de obra voluntária da comunidade na construção da rampa. Em três dias, seis de seus funcionários e outros três moradores, realizaram a marcação, amarração das ferragens e colocação da madeira para o recebimento do concreto. Esperar pelo nível do rio mais baixo foi estratégico. Foram usados 30 metros cúbicos de concreto, duas dúzias de tábuas, 20 malhas de ferro, 20 barras de ferro e dois pacotes de pregos. Agora resta somente a pavimentação da rua que dá acesso a rampa. Cerca de 300 metros quadrados, que devem ser concluídos em dois dias de serviço. A inauguração da obra está prevista para o primeiro fim de semana de fevereiro, quando também ocorre a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira da comunidade. Kiko destaca que a obra é benéfica para veranistas, proprietários de embarcações e para a valorização histórica da comunidade e município.

Turismo regional

Para o morador do Centro, Dante Balestro, a obra não é só importante para a comunidade do bairro Navegantes, ribeirinhos e pescadores, e sim para a toda a população arroio-meense e principalmente para o turismo regional. Balestro recorda que o Balneário Municipal era bastante frequentado, e até havia um pequeno terminal portuário no local. Porém, o abandono do poder público nas últimas décadas, fez com que as novas gerações nem pudessem conhecer o local, que pode ser aproveitado sob diversas perspectivas de lazer, ecoturismo e subsistência econômica. “O investimento faz jus à dimensão do rio Taquari e sua extensão no território municipal”, entende. Segundo ele, o acesso facilitará a navegabilidade, que pode ser feita até Roca Sales, sem muitos obstáculos, em dias em que o rio está mais cheio, ou com embarcações menores, com a necessidade de arrasto em algumas cachoeiras e no Salto, quando o leito está mais vazio.

Por Alan Dick