Cotidiano

A arroio-meense Celina Grebin, 15 anos, participa no da 8 de fevereiro do concurso Rainha das Piscinas na sede campestre da Sociedade Rio Branco de Estrela. Celina, de 15 anos, concorre com outras 22 candidatas ao título. O desfile inicia a partir das 20h. Após, a festa continua com a Banda Linck e o DJ Kriok. Na noite, presença confirmada no júri da Miss Brasil Plus Size, Lisandra Blau e da Miss Rio Grande do Sul, Bianca Scherer. Venda de ingressos na secretaria do clube e com as candidatas.

Por Alan Dick