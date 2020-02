O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

No dia 9 de fevereiro ocorre mais uma edição da tradicional celebração em honra à Nossa Senhora dos Navegantes. A imagem da santa, que é conduzida até o rio Taquari e levada em procissão fluvial é a mesma que fica em exibição aos fiéis, na entrada da igreja batizada com seu nome. Quem for ver a imagem, perceberá que ela está, neste ano, detalhadamente restaurada, pelas mãos habilidosas da professora Arivane Maria Berté Bruxel, de Arroio do Meio.

Formada em Educação Artística pela UPF, com pós-graduação em Orientação e Supervisão Escolar, ela já fez a restauração, anos atrás, da outra imagem, de 90 anos, que fica no interior da igreja. Católica, descendente de família italiana, ela dedica-se ao restauro de imagens com emoção. Diz que, para ela, é uma ação feita de coração, que vai muito além de um simples trabalho. Além de Navegantes, Arivane já fez o restauro da imagem do padroeiro do bairro São Caetano.

“Faço isso no meu período de férias, de boa vontade, de bem-querer em ajudar”, descreve a professora que, em casa, tem seu próprio altar com imagens. “A restauração de santos e a sua pintura é algo que me inspira. Pela religião católica, por ser filha de italianos, temos uma grande devoção, que já vem desde a geração de meus pais”, salienta Arivane, que tem um carinho especial por Nossa Senhora dos Navegantes e todos os anos participa da celebração, frequentando o tríduo e atribui também à santa uma graça muito especial que alcançou: foi no mesmo período em que fez o restauro da primeira imagem, há 19 anos, que realizou o sonho de ser mãe. Hoje, Arivane junto com o marido Gilmar e a filha Glória são gratos e expressam a sua fé.

A delicadeza de restaurar

O processo de restauro segue a um roteiro de procedimentos, feitos todos com muita delicadeza e cuidado. “A estátua vem, é lixada com uma lixa leve, é aplicada uma tinta de fundo, com pincel de cerdas bem macias. Em cima disso, aplica-se a cor, feitos os detalhes minuciosos e, por último, o verniz fosco”, detalha Arivane. Se há alguma parte da imagem que esteja danificada, a professora conserta com uso de gesso e faz o acabamento com tinta.

A professora salienta que a formação na área da arte abre um leque de possibilidades ao profissional, que pode exercer várias atividades. Ressalta que a expressão artística faz parte da história humana desde os tempos mais remotos. “O estilo gótico das grandes catedrais medievais teve grande influência sobre a arquitetura das igrejas católicas ao longo dos séculos. Nas aulas de artes vem a inspiração das esculturas Davi (Michelangelo) personagem bíblico, que retrata um adolescente ágil e alegante, assim como também a Pietà”, acrescenta.

Arivane lecionou por muitos anos em Arroio do Meio e orgulha-se dos talentosos alunos que teve, que hoje seguem o mesmo caminho da arte. Atualmente, atua como concursada da rede municipal de Lajeado.

Por Alan Dick