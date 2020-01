O Alto Taquari - Cotidiano

Social

A Escola Comunitária de Educação Infantil Turma da Mônica, situada no Bairro Novo Horizonte, em Arroio do Meio, sob a coordenação da diretora Marise Bianchini Fuhr, junto com sua equipe de trabalho, desenvolveu no decorrer do ano de 2019, inúmeras ações dentro do projeto “Mais Amor Por Favor”. O principal objetivo do trabalho foi resgatar valores humanos que estão se perdendo, envolvendo pais, alunos, funcionários e comunidade em geral.

As propostas desenvolvidas voltaram-se para o lado social e humano, pois além de serem extremamente gratificantes, tornam as pessoas mais receptivas e humildes umas com as outras. Foram elas: Arrecadação de agasalhos; Campanha interna de doação de alimentos; Incentivo a doação de sangue; Contação de histórias e manicure no lar dos idosos; Sacola literária com livros que abordam valores humanos; Boneco do amor, com troca de recados entre pais e funcionários da Ecei; Dia do abraço; Boas ações desenvolvidas por pais e funcionárias (cada um foi desafiado a realizar uma ação social no decorrer do ano).

A culminância do projeto ocorreu na festa de Natal promovida pela Ecei Turma da Mônica, tendo a participação de toda comunidade escolar e público em geral.

“Agradecemos a todos que se envolveram, acreditaram e colaboraram para que a proposta lançada tivesse êxito. Cada um oferece o que transborda. Também somos responsáveis pela sociedade que temos e queremos”, agradece a diretora Marise.

Por Alan Dick