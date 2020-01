O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

Com o objetivo de cuidar bem das pessoas, promover conforto e bem-estar às famílias, o programa Saúde mais Perto de Você, implantado em 2017 pela Administração de Arroio do Meio, segue com avanços nos atendimentos domiciliares e demais ações de saúde preventiva e atendimento mais humanizado. Sob coordenação da secretaria de Saúde e Assistência Social, em parceria com as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) dos bairros e distritos, os atendimentos domiciliares avançaram com a aquisição de dois veículos e destinação de profissionais de saúde para realizar visitas a acamados, pós- cirúrgicos, mães com recém-nascidos e outras situações que dificultam a ida do paciente até a unidade de saúde.

Através de um mapeamento realizado pela equipe de saúde, são identificadas as famílias que necessitam de atendimento domiciliar, levando a saúde mais perto das pessoas que carecem de cuidado especial no momento. Segundo a técnica de enfermagem responsável, Rosineia Maria Johan, o auxílio se estende à família do paciente, uma vez que os profissionais ensinam práticas aos familiares para o manuseio, troca de curativos e demais cuidados paliativos. “Temos também um roteiro semanal com os médicos das nossas unidades de saúde”, explica a profissional.

De acordo com o Secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, em média, 60 pacientes são visitados mensalmente nas mais diversas localidades do município. Entre eles está a aposentada Lia Frohlich, 77 anos, de Picada Arroio do Meio, que necessita da troca de curativos. Durante a visita, os familiares ressaltam que a saúde do município avançou muito com os atendimentos domiciliares, que facilitam os cuidados com a matriarca, sendo que antes tinham que deslocar a paciente muitas vezes de ambulância até o hospital ou posto de saúde. Outra paciente é Petronila Lansing, 89, do bairro Medianeira, que relata a melhoria do seu quadro de saúde desde que iniciaram as visitas domiciliares com a técnica de enfermagem. “As feridas tomavam conta das minhas pernas e agora estou muito melhor, quase boa”, salienta.

Familiares que necessitam o atendimento domiciliar, devem entrar em contato com as unidades de saúde – Posto de Saúde Central, ESFs dos bairros Bela Vista, Navegantes, Aimoré, São Caetano e Rui Barbosa – e solicitar a visita da equipe. Mais informações pelo fone (51) 3716 1275.

Por Alan Dick