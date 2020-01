Geral

O engenheiro civil Fernando Henrique Hendges e os arquitetos Carlos Eduardo Hendges e Kelin Bruxel inauguraram na última quarta-feira, dia 15, o primeiro espaço coworking de Arroio do Meio. O termo Coworking é utilizado para uma nova tendência de ambiente de trabalho que rompe o conceito do tradicional escritório, é um modelo novo de trabalho que se baseia em compartilhamento de ideias, estratégias e experiências entre profissionais liberais, empreendedores e usuários independentes. Seguindo as tendências do freelancing e das start-ups, os coworkings reúnem diariamente milhares de pessoas a fim de trabalhar em um ambiente inspirador.

O TETO Coworking, localizado na rua Pastor Victor Lehembauer, n° 241, no bairro Bela Vista, terá 10 estações de trabalho e estrutura física de suporte com sala de reuniões, copa, internet. Profissionais liberais e empresas podem obter informações pelo telefone 51 99810-6886.

Por Alan Dick