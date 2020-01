IPTU

A Prefeitura de Travesseiro iniciou na segunda-feira, dia 20, a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), ISS e Taxa de Localização. Os contribuintes poderão fazer a retirada dos carnês pelo site do município (www.travesseiro.rs.gov.br), na aba “Portal de Serviços” ou diretamente na Prefeitura. Através do site é necessário fazer um cadastro prévio.

Para 2020, a Administração oferecerá um desconto de 20% para quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 28 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento parcelado poderá realizar o pagamento em três vezes, sem o desconto, com vencimentos nos dias 28 de fevereiro, 31 de março e 30 de abril. Os pagamentos podem ser realizados no Sicredi e Banrisul ou na tesouraria da Prefeitura.

Por Alan Dick