Obras

Segue em ritmo acelerado a obra de pavimentação de um trecho de 1,8 mil metros de extensão na estrada geral de Picada Essig, em Travesseiro. O projeto inicia na antiga Laticínios Rancho Bello e vai até a sede da SER Picada Essig. A obra, que está com 70º de sua infraestrutura concluída, está sendo executada pela empresa Conpasul. A obra será custeada com recursos próprios do município no valor de R$ 1,9 milhão.

No decorrer desta semana o prefeito, Genésio Hofstetter, acompanhado pelo vice, Sérgio Nied e secretários estiveram vistoriando a obra. Na oportunidade, o vice Sérgio Nied, comentou que a obra é mais um compromisso que foi assumido com a comunidade. “Cumprimos em mais de 100% as propostas de campanha”. Já para o prefeito Genésio, a obra trará mais qualidade de vida para os moradores, pois acabará com a poeira. “Estamos muito felizes em ver o andamento da obra, que está sendo realizada com recursos próprios”, explicou.

Por Alan Dick