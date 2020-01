Educação

Essa é a oportunidade que alunos e pais esperavam para garantir boas notas e o incentivo necessário para o futuro. A Make Way School oferece curso completo em Inglês e grupos de estudos em Português, Matemática e Redação para quem tem dificuldades em aprender e prestar atenção nas aulas. Também para quem gosta de estudar ou quer se preparar para vestibulares e Enem. Na escola são oferecidos também Cursos Online para quem prefere estudar em casa e programar seus próprios horários.

“Muitos alunos têm dificuldade para aprender de forma tranquila e se concentrar na hora apropriada, isso se deve a vários fatores, como excesso de informação, que deixa as cabeças cheias, sem espaço para coisas novas, ainda mais coisas sérias como estudos ou responsabilidades. Altas emoções de acordo com a idade, assim como a cabeça, o coração também precisa lidar com diversos fatores e entre eles os estudos, que muitas vezes acabam sendo vistos como coisas chatas ou de extrema pressão. Vão bem nas aulas, os alunos que conseguem dar uma atenção especial para os estudos, criando um hábito tranquilo e sem misturar com as questões emocionais, encarando o aprendizado como algo divertido e também desafiador. Os estudos em grupo geram esse “algo a mais” capaz de impulsionar o aluno por fazer parte de uma equipe com os mesmos ideais de conquista. Na Make Way os professores estão sempre incentivando os alunos para isso, auxiliando a entender melhor as situações e como resolvê-las. Como fazemos isso? Conversando e entendendo o mundo do aluno para que ele mesmo tenha uma visão geral de sua mente, definir seus gostos e prioridades e, principalmente, incentivar a busca pelo conhecimento. Fazer entender o quanto estudar é importante para seu crescimento pessoal, tanto para o presente quanto para o futuro. É possível unir estudos com diversão, basta entregar as ferramentas certas e proporcionar um diálogo compatível com cada estudante”.

O endereço da escola é rua General Daltro Filho, 151, sala 02 – Centro de Arroio do Meio. Mais informações pelo Whatsapp (51) 999-335-762 ou pelo site www.makewayschool.com.

Por Alan Dick