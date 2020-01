Geral

Uma turma de carteado e demais simpatizantes do Salão Paroquial, oriundos de Arroio do Meio e Lajeado, esteve reunida na terça-feira à noite para saborear um churrasco com carne de ovelha preparado pelo mestre Casaril. O jantar foi acompanhado de comidas quentes, uma variedade de saladas e as bebidinhas do bar, com vinho e cerveja. Além do jantar, foi uma noite de reencontro de amigos que há tempo não se encontravam.

Por Alan Dick