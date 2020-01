Geral

O Janeiro Branco é uma campanha que visa a conscientização para os cuidados em saúde mental. Iniciou em 2014, em Uberlândia, Minas Gerais, com um grupo de psicólogos e estudantes de psicologia, que percebeu que em boa parte da população, com a chegada de um novo ano, cresce a expectativa de um cuidado em saúde e bem-estar. Então, o janeiro foi escolhido estrategicamente, por ser um mês de renovar esperanças e projetos de vida, para conscientizar, orientar, promover ações em prol da saúde mental. Hoje o movimento tem proporções internacionais.

Conforme a psicóloga Grasiela Bolgenhagen Piassini, de Arroio do Meio, a campanha visa diminuir o preconceito em relação ao tratamento em saúde mental, mostrando que nossa mente também precisa de cuidados preventivos. “Cuidar da saúde mental é investir em autoconhecimento, aprender sobre si, sobre como lidar com os momentos difíceis da vida, sobre como lidar com os outros. Cada vez mais, as pessoas parecem consumidas por estresse, ansiedade, tristeza, dificuldade nas relações ou desânimo”.

A terapia ajuda a identificar as razões ou causas do sofrimento, que muitas vezes são inconscientes, e busca estratégias de mudanças, internas ou nas relações. “Melhora nossa forma de lidar com os outros, com o mundo e, principalmente, com nós mesmos. Aprendemos a superar nossas dificuldades e principalmente, a identificar e aprender a lidar com nossas emoções”, ressalta a psicóloga.

Mas, cuidar da saúde mental é mais amplo do que só fazer terapia. Cultivar boas amizades, ter vida social (de acordo com os gostos pessoais), viajar, estudar, ler um bom livro, praticar exercícios físicos, usar menos as tecnologias e dedicar tempo a um bom bate-papo ou simplesmente contemplar a natureza são ótimas estratégias para mantermos nossa mente saudável. Torna a vida mais leve e, além de prevenir doenças como os transtornos depressivos ou de ansiedade, também proporciona a saúde física, visto que muitas doenças têm origem somática, ou seja, o corpo padece, pois a mente está adoecida.

Neste ano, a campanha Janeiro Branco traz também um foco na saúde do trabalhador. Com o aumento de doenças relacionadas ao trabalho, inclusive o Burnout, empresas estão promovendo ações de cuidado, entendendo que a saúde do trabalhador reflete diretamente na saúde da empresa.

“Longas jornadas de trabalho, cobrança excessiva, desvalorização estão associadas a adoecimento, e por vezes até necessidade de afastamento dos trabalhadores. Isso afeta diretamente a produtividade da empresa. Portanto, criar um ambiente profissional que estimule a produtividade e o bem-estar, valorizar as potencialidades individuais e apostar em ações de relaxamento ou descontração podem melhorar os resultados da empresa”, finaliza Grasiela.

Por Alan Dick