Geral

De Arroio do Meio para todo o Brasil, a cantora mirim Laura Froner, 10 anos, tem seu novo single tocando no rádio e também em todas as plataformas digitais. Lançada no início deste ano, a música Você Sabe já toca, na Tropical FM e em várias rádios do Rio de Janeiro.

O single, primeiro de Laura, foi gravado ano passado na capital carioca e tem seu lançamento pelo selo Halsey Music, em parceria com a Fluve/Som Livre, assinado pelo produtor Halsey Mendes (em parceria com Nando Fonseca). O clipe oficial foi gravado tendo como cenários o Museu do Amanhã e antigos armazéns do Cais do Porto do Rio. A música tem arranjos de Toninho Aguiar, arranjador de cantoras como Anitta e Ludmilla.

Por Alan Dick