Futebol

No último sábado, dia 12, o Camping da Pedra em Linha Perau, sediou a sétima rodada do Campeonato Intercamping, realizado pela Associação Esportiva de Marques de Souza, onde foram definidos os confrontos das oitavas de finais da Categoria Força Livre, com os seguintes resultados: Os Guri da 24 2 x 1 Paganada All In; União Assistecial 4 x 1 Agro Comercial Progresso; Demonhos 1 x 2 Illuminattis ; e Us Guri da Catequese 2 x 5 Os Sombras. Pela Sub 18: Guarani 1 x 1 Desimpedidos. E pela Municipal: Parceiros 2 a 5 União.

Neste sábado, dia 18, o Camping Riacho Doce de Linha Perau, sedia o início do mata-mata com os seguintes confrontos: 13h – Picada Flor x Sabotagen (Sub 18); 13h50min – Jurupita x Aprovados (Municipal); 14h40min – Gaúcho x Inter de Limão (Sub 18); 15h30min – Pançudos x União (Municipal); 16h20min – Maravilha x Vc Amigos (Livre); e 17h10min – News Car x Us Guri da Catequese (Livre). A competição conta com apoio do Sicredi e Str Lajeado.

OITAVAS DE FINAL FORÇA LIVRE:

Maravilha x Vc Amigos

News Car x Us Guri da Catequese

Os Penetras x Paganada all In

Illuminattis x America

Os Sombras x Agro Comercial Progresso

União Assistencial x os Guri da 24

Baile de Munique x Wasserstadt

Largados x Demonhos

Atletas Suspensos:

Roque Heckler – União Assistencial – 1 jogo

Samuel Hauschild – Demonhos – 1 jogo

João Ports – Demonhos – 1 jogo

Eric Pereira – Guarani – 2 jogos

Valdeci Miranda – Guarani – 2 jogos

Natan Seibel – Desimpedidos – 2 jogos

Felipe Kunz – Desimpedidos – 2 jogos

Alexandro Berte – Desimpedidos – 2 jogos

Classificação

Categoria Municipal

Aprovados – 9

Jurupita – 5

União – 4

Parceiros – 3

Pançudos – 1

Sub 18

Chave A

Guarani – 7

Desimpedidos – 4

Sabotagem – 3

Picada Flor – 0

Chave B

Reis do Danone – 6

Inter de Limão – 6

Gaúcho – 3

Atlético Tamanduá – 0

Por Alan Dick