Geral

O time Master do Cruzeiro de Linha 32, inicia a temporada de 2020 com uma excursão na tarde deste sábado para cidade de São Pedro da Serra, onde enfrenta o time Master local. A delegação vai seguir de ônibus e alguns caros particulares. Após o jogo de futebol, já na parte da noite, acontece jantar de confraternização entre as duas equipes com música ao vivo.

Por Alan Dick