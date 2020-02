Futebol

A Litrafa de Travesseiro, presidida por Lasiê Delazeri, marcou para o domingo, dia 09 de fevereiro, o início do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O torneio confirmou a participação do Clube Esportivo Travesseirense, SER Juventude, da Sede, Cairu de Linha Cairu, SER Picada Essig, Grêmio União de São João, Juventude de Três Saltos Alto e Guarani de Barra do Fão.

Diferente da fórmula de disputa de outros anos, onde os jogos aconteciam em rodadas duplas, em 2020, a primeira fase da competição apresenta jogos em turno único com todos contra todos, onde cada clube realiza três partidas em seu gramado, classificando os quatro primeiros para a fase semifinal. Como preliminar, acontecem jogos de aspirantes sem contar pontuação. Na primeira rodada dia 9, haverá em Barra do Fão, Guarani x Grêmio São João; em Três Saltos Alto, Juventude x SER Juventude e em Picada Essig, SER Picada Essig x Travesseirense.

Durante a organização do torneio, a Litrafa definiu que cada clube pode utilizar até cinco jogadores que integram a seleção divulgada pela entidade organizadora. Para aumentar o número de jogadores, ficou acertado em reunião da Litrafa com os representantes de clubes que o Travesseirense, SER Juventude, SER Picada Essig e o Guarani de Barra do Fão, podem inscrever dois atletas de fora do município. Já o Cairu, Juventude de Três Saltos Alto e o São João podem inscrever três jogadores de fora do município.

Por Alan Dick