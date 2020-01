Outros esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio anuncia para as 19h30min do dia 21 de janeiro, reunião com os clubes interessados em participar do Campeonato de Bocha Força Livre. A reunião será realizada no prédio do Museu Municipal. O certame será realizado nas Séries “A” e “B” com início previsto para o dia 1º de fevereiro. Nesta reunião os clubes devem confirmar a sua presença mediante a entrega das fichas com os nomes dos atletas. Na Série “A”, cada equipe pode inscrever até dois atletas da seleção de bochador “A” ou dois de fora do município; três jogadores da seleção de bochador “B” e dois da seleção de ponteiros. Na Série “B”, não será permitida a utilização de jogadores da seleção. Será considerado jogador do município quem tiver título de eleitor há mais de um ano, a partir da data de início do campeonato.

A Liga de Bocha divulgou a lista com os nomes dos jogadores da seleção, que será exclusiva para a Força Livre. Para a disputa do Campeonato de Veteranos, no segundo semestre, será divulgada nova lista com jogadores que têm idade para esta categoria. A seleção para Força Livre está dividida em três categorias: Bochador “A” – Anderson Hillesheim, Benito Schwartzer, Cézar Augusto Rodrigues, Charles Closs, Delmar Hergessel, Leonir Azevedo, Nélio Graff e Vânio Simonetti. Bochador “B” – Abílio Scheid, Danúbio Graff, Dalvan Rohr, Gerson Horn, Ivanor Giovanella, José Vianei Jungkenn, Jorge Rohr, Lúcio Mauro Vidaletti Blein, Marcelino Majolo, Marino Matte, Marinho Drebes, Nicolau Gallas, Nili Rohr, Ricardo Scheid, Rui Scheid, Sérgio Biasibetti, Valmir Roveda e Vilnei Knecht. Ponteiros – Adriano Lisboa, Charles Wendling, Everson Hilgert, Everton Feil, Fabiano Chaves, Joares Antunes, Marcos Scherer, Valmor Basseggio, Nelsinho dos Santos e Paulo Knecht.

Por Alan Dick