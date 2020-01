Futebol

O Clube Esportivo Lajeadense tem marcado para o dia 1º de março o começo de sua participação na Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho de 2020, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. O certame, que disputa duas vagas para a Primeira Divisão de 2021, terá a participação de 16 clubes divididos em duas chaves de oito. Na primeira fase as equipes jogam em turno e returno dentro da chave, classificando os quatro primeiros em cada chave que seguem a disputa com jogos eliminatórios de ida e volta até conhecer as duas equipes que sobem para a Primeira Divisão em 2021.

A abertura de temporada está marcada para o dia 27 de janeiro com a apresentação do grupo de jogadores e a comissão técnica. O Lajeadense, que terá como treinador Serginho de Almeida, já se acertou com alguns atletas que passaram pelo clube em termporadas anteriores como Roger Werkhausen, Bindé, Gui Dal Pian, Vitor Dadalt e Samuel Vitor. Até o início da temporada outros atletas devem ser contratados com fechamento do grupo após a apresentação no dia 27.

O Lajeadense integra a chave “B” junto com o São Paulo de Rio Grande, Guarani de Venâncio Aires, Grêmio Bagé, São Gabriel, Guarani de Bagé, Inter de Santa Maria e o Avenida de Santa Cruz. Na chave “A” jogam o Brasil de Farroupilha, Passo Fundo, Veranópolis, Glória de Vacaria, Igrejinha, União Frederiquense, Tupi de Crissiumal e o Cruzeiro de Cachoeirinha. Na estreia dia 1º de março, o Lajeadense joga em casa com o Grêmio Bagé. Na segunda rodada, dia 8 de março, o Lajeadense joga em Venâncio Aires com o Guarani.

Por Alan Dick