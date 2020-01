O Alto Taquari

A galera que frequenta e prestigia o Bar do João, instalado em frente à Rodoviária em Arroio do Meio, viveu um momento festivo como encerramento das atividades de 2019, no dia 20 de dezembro com alguns petiscos, bebidinhas e votos de muita paz e saúde para 2020. O coralzinho da foto foi regido por Kiko Portella.

Por Alan Dick