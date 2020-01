Geral

O Bar dos Amigos de Bela Vista não fugiu da rotina na noite da terça-feira. Mesmo com a intensa chuva serviu jantar para seus frequentadores e amigos colocando sobre a mesa uma saborosa galinhada. As penosas foram caprichosamente preparadas pelo mestre Nestorzinho Kunrath com sua panela de ferro. Antes e depois do jantar também foi mantida a rotina do bar, administrado por Ancheta Bonacina, com jogos de carteado e debate de variados temas.

Por Alan Dick