Geral

O Bar da Sabrina, instalado no bairro São José, movimentou o seu reduto na noite da última sexta-feira com um jantar de confraternização que reuniu clientes, amigos e familiares. Sobre a mesa, para encher as barriguinhas dos viventes, Sabrina junto com o esposo Celsinho e sua equipe, serviram à la minuta com bife acebolado, batatinha frita, ovo frito, arroz, feijão e saladas. Tudo foi regado com as bebidinhas da copa entre refri, copos de vinho e ceva gelada.

Por Alan Dick