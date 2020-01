O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Seguem abertas até 20 as inscrições para o Concurso de Soberanas da 22ª Feira Industrial, Comercial e de Serviços (Expovale 2020). As jovens interessadas no título de rainha e princesas da feira devem fazer inscrição na sede do MR Grupo, rua Lothar Felipe Christ, nº 375, bairro Hidráulica, em Lajeado.

Para integrar a corte que vai representar a Expovale 2020 e o Vale do Taquari durante toda a programação da feira, as candidatas devem ter entre 17 e 28 anos, residir no Vale do Taquari e representar, no mínimo, uma e, no máximo, três entidades.

As jovens serão avaliadas por meio de teste escrito de conhecimento, desempenho em vídeo, ações sociais e entrevista com os jurados. O desfile final que vai eleger a corte ocorre no dia 27 de março, à noite, no Clube Tiro e Caça.

A Expovale 2020 é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Prefeitura Municipal.

Por Alan Dick