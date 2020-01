Futebol

Na 8ª rodada realizada no último sábado, dia 18, em Linha Perau, Marques de Souza, o Campeonato Intercamping, conheceu os classificados para os confrontos das semifinais nas categorias Sub 18 e Municipal, e já teve os dois primeiros classificados para as quartas de final Força livre.

RESULTADOS: Picada Flor 1 x 0 Sabotagem (Sub 18); Jurupita 0 x 3 Aprovados (Municipal); Gaúcho 5 x 1 Inter de Limão (Sub 18); Pançudos 2 x 2 União (Municipal); Maravilha 3 a 1 Vc Amigos (Livre); e News Car 7 x 1 Us Guri da Catequese (Livre). A equipe do Sabotagem não compareceu ao jogo dando WO, perdendo o cheque caução e seus jogadores ficam impedidos de atuar pelo período de um ano.

Neste sábado, o Camping do Germano, também em Linha Perau, sedia a continuidade das oitavas de final da categoria Força Livre, com os seguintes confrontos: 13h – Os Penetras x Paganada All In; 13h50min – Illuminattis x América; 14h40min – Os Sombras x Agro Comercial Progresso; 15h30min – União Assistencial x Os Guri da 24; 16h20min – Baile de Munique x Wasserstadt; e 17h10min – Largados x Demonhos.

O Intercamping é uma organização da Associação Esportiva de Marques de Souza, e conta com apoio do Sicredi e STR Lajeado.

Semifinais Municipal

Aprovados x Parceiros

União x Jurupita

Semifinais Sub 18

Guarani x Gaúcho

Desimpedidos x Reis do Danone

Por Alan Dick