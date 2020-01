Bocha

A Comissão Organizadora do 6º Campeonato Integração de Bocha Noturno, formada por Jorge Bettio, João Jung e Jair Fachini, esteve reunida na noite de segunda-feira, dia 20, com representantes de equipes no Restaurante Avenida’s, em Travesseiro, para projetar a realização do torneio. A reunião teve a participação do Travesseirense e Bar Avenida’s, de Travesseiro; Brasinha e Bar Zanotelli, de Capitão; Cruzeiro de Linha Bastos/Marques de Souza; Comunidade Evangélica de Forquetinha; Esperança de Morro Seco/Nova Bréscia e Santana, de Encantado.

Os organizadores comunicaram que o torneio, previsto para iniciar na noite de 14 de fevereiro, será disputado com um jogo de duplas e dois jogos de trios. Cada equipe poderá inscrever 18 jogadores que devem residir no município de origem da equipe, ter título de eleitor ou carteira de trabalho. Os atletas devem estar uniformizados com camisetas e não podem jogar com chinelos. A fórmula de disputa será definida na noite do dia 10 de fevereiro, último prazo para inscrição de equipes. A reunião desta noite será realizada no Bar Zanotelli, em Linha Marinheira/Capitão, junto com a solenidade de lançamento do campeonato, que em 2019 teve o Bar Zanotelli como campeão e a Comunidade Evangélica de Forquetinha como vice.

Os organizadores comunicaram que o valor da inscrição por equipe será de R$ 800, sendo que cada inscrito tem direito a oito almoços no dia da entrega da premiação. À equipe que comparecer com os oito representantes neste almoço retorna o valor de R$ 100. O valor do cheque caução será de R$ 2 mil. Também foi comunicada a realização de uma ação entre amigos com 100 números para cada equipe no valor de R$ 5 cada, que deverá sortear quatro leitões entre os compradores e mais um quinto entre os clubes.

A reunião teve um momento de desconforto durante a apresentação das regras disciplinares, onde a Comissão Organizadora não aceitou a inscrição e participação de uma equipe de Travesseiro, alegando pendências referente a torneios anteriores. A situação provocou uma série de cobranças e explicações por parte dos dois lados, prevalecendo a decisão tomada pelos organizadores anteriormente, que também não aceitaram a participação de equipes de Lajeado, Roca Sales e Arroio do Meio, que haviam manifestado interesse em participar do torneio.

Por Alan Dick