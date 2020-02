Futebol

O Campeonato Municipal de Futebol de 2020 presta uma justa homenagem para uma figura do esporte de Arroio do Meio que muito contribuiu para o seu desenvolvimento através de suas parcerias e participação em clubes e equipes, com as quais projetou o futebol local dentro e fora do município. Este nome é Cesar Borscheid, que faleceu de forma repentina no dia 29 de outubro de 2019, quando teve uma parada cardíaca durante a sua participação em um jogo de futsal com grupo de amigos na cancha sintética do Ginásio Ade Sport, no bairro Aimoré. Sua morte deixou enlutado o futebol de Arroio do Meio, além de outras modalidades esportivas que recebiam seu incentivo e a sua colaboração.

A homenagem através de um troféu que será disputado pelos clubes participantes do campeonato se justifica pelo currículo de César no esporte, onde constam dezenas de títulos conquistados no futebol de campo, futsal e no minifutebol, tanto em Arroio do Meio, como por entidades de outros municípios, com destaque para sua participação como dirigente da Alaf de Lajeado, Clube Esportivo Lajeadense e nas competições do Bola Mar, disputado na praia nos meses de verão. As maiores conquistas aconteceram no futebol de campo, com títulos municipais pelo Rui Barbosa e pelo Esperança de Dona Rita entre os anos de 1990 e 2000. O homenageado também deixou a sua marca no Cruzeiro de Linha 32, onde foi campeão municipal em 2005, como treinador e no Guarani de Arroio Grande, onde conquistou o único título do clube em 2009.

Discreto, ordeiro e disciplinador, César, pregava um pensamento positivo para os grupos que comandava. Demonstrava lealdade com os dirigentes, adversários e árbitros. Um dos títulos mais expressivos conquistados por César foi a Copa Integração pelo Esperança de Dona Rita em 2002 e 2003. No Regional da Aslivata, participou dos títulos conquistados pelo Rui Barbosa em 2005 e 2011, tendo como auxiliar Ivanor Giovanella (Falcão). César também escreveu história no Sete de São Caetano, onde participou da montagem de um time em 2007, quando o clube completava seus 75 anos, ficando com o vice-campeonato do Regional da Aslivata. Pela mesma competição também ficou entre os quatro melhores num ano quando comandou a SER São Cristovão.

Campeonato de Veteranos

A Lafa também agendou a realização de um torneio para categoria de Veteranos com jogos nos domingos de manhã. O certame recebeu a confirmação do Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Cruzeiro de Linha 32 e o Rui Barbosa/So Khellãs. A disputa acontece com jogos todos contra todos em turno e returno, classificando-se os dois primeiros colocados para a final numa melhor de duas partidas. Cada equipe pode inscrever sete jogadores nascidos até o ano de 1985 (35 anos). Os demais devem completar 40 anos durante 2020. A competição começa dia 9 de fevereiro com início às 10h. Os custos de arbitragem serão da equipe locatária. A equipe visitante deverá ficar com 15 pessoas para o almoço.

Dia 9 de fevereiro

Em Linha 32 – Cruzeiro x Rui Barbosa

Dia 16 de fevereiro

Em Rui Barbosa – RB/So Khellãs x Sete de São Caetano

Dia 1º de março

Em Rui Barbosa, Rui Barbosa x RB/So Khellãs

Dia 8 de março

Em São Caetano, Sete x Rui Barbosa

Em Linha 32, Cruzeiro x RB/So Khellãs

Dia 15 de março

Em São Caetano, Sete x Cruzeiro

Sport Clube Sete de Setembro de São Caetano

Fundação – 07/09/1932

Presidente – Valmor Mörs

Treinador dos Titulares – Leandro Schuh

Treinador dos Aspirantes – Bigão

Títulos conquistados – 1967, 1968, 1970, 1971,

1972, 1975, 1979, 2015 e 2018

Esporte Clube Rui Barbosa de Rui Barbosa

Fundação – 15/08/1959

Presidente – Alípio Träsel

Treinador dos Titulares – Ademir Ajardo

Treinador dos Aspirantes – Rafael Fröhlich (Miro)

Títulos conquistados – 1991, 1992, 1995,

1998, 1999, 2001 e 2004

Esporte Clube Esperança de Rui Barbosa

Fundação – 30/04/1960

Presidente – Fabiano Jungkenn

Treinador dos Titulares – Jaca Lindemann

Treinador dos Aspirantes – Vilmar Siqueira (Cavalo)

Títulos conquistados – 1996 e 1997

Esporte Clube Cruzeiro de Linha 32

Fundação – 12/03/1966

Presidente – Dani Hentges

Treinador dos Titulares – Cristiano Reis

Treinador dos Aspirantes – Beto Gás

Títulos conquistados – 2005

Sociedade Esportiva Forquetense de Forqueta

Fundação – 21/04/1945

Presidente – Flávio Liesenfeld

Treinador dos Titulares – Aristides Kölzer

Treinador dos Aspirantes – Ronei Friedrich

Títulos conquistados – 1978, 1980, 1993,

2008, 2012, 2013 e 2019

Esporte Clube Juventude de Forqueta Baixa

Fundação – 20/03/1960

Presidente – Sirio Gabriel

Treinador dos Titulares – Altemir Gerhardt

Treinador dos Aspirantes – André Rosenbach

Títulos conquistados – nenhum

Carnê

Titulares e Aspirantes

Copa Sicredi/Girando Sol

Taça César Borscheid

1ª rodada – Dia 2 de fevereiro

Em Forqueta – Forquetense x Sete de São Caetano

Complemento – Dia 9 fevereiro

Em Forqueta Baixa – Juventude x Rui Barbosa

Em Rui Barbosa – Esperança x Cruzeiro de Linha 32

2ª rodada – Dia 16 de fevereiro

Em Linha 32 – Cruzeiro x Forquetense

Em Rui Barbosa – Rui Barbosa x Esperança

Em Arroio Grande – Sete de São Caetano x Juventude

3ª rodada – Dia 1º de março

Em Forqueta – Forquetense x Rui Barbosa

Em Linha 32 – Cruzeiro x Sete de São Caetano

Em Forqueta Baixa – Juventude x Esperança

4ª rodada – Dia 8 de março

Em Rui Barbosa – Esperança x Forquetense

Em São Caetano – Sete x Rui Barbosa

Em Forqueta Baixa – Juventude x Cruzeiro

5ª rodada – Dia 15 de março

Em Forqueta – Forquetense x Juventude

Em Rui Barbosa – Esperança x Sete de São Caetano

Em Rui Barbosa – Rui Barbosa x Cruzeiro

6ª rodada – Dia 22 de março

Em São Caetano – Sete x Forquetense

Em Rui Barbosa – Rui Barbosa x Juventude

Em Linha 32 – Cruzeiro x Esperança

