Geral

O grupo de amigos que possui horário fixo no campo de minifutebol do Forquetense nas noites de quinta-feira, volta no tempo na noite desta sexta-feira, dia 24, acendendo as luzes natalinas e os fogos de final de ano, com a sua festa de confraternização. Mesmo sendo atrasada no calendário, a festa promete ser atual com costelão que será preparado pelo churrasqueiro Sérgio Schmitz e sua equipe. A festa, que acontece em uma das alas da sede do Forquetense, promete muito agito e será regada com chopp.

Por Alan Dick