Eventos

Domingo, dia 12 de janeiro, o Centro de Lazer Arroio Grande realiza mais uma edição da festa na piscina. Além de poder curtir toda a infraestrutura do local, voltada para o lazer, o público poderá curtir o som automotivo com a turma do Semportamalas de Teutônia, tirolesa livre pra quem pagar o acesso à piscina e sorteio de brindes na parte da tarde com o locutor Alex Nunes.

Por Alan Dick