Geral

A Comunidade Católica de Forqueta Alta/Pouso Novo, presidida por Paulo Brock, anuncia para o dia 9 de fevereiro a realização da tradicional Festa da Gruta em honra a Nossa Senhora de Lourdes. A programação começa às 10 horas, com missa na gruta, seguido de almoço com churrasco ao estilo piquenique no galpão da Gruta. Na parte da tarde acontecem festejos populares e reunião dançante com a banda Novo Pecado.

Por Alan Dick