Música e cantoria marcaram a festa de aniversário de Kiko Possenti realizada no sábado, dia 4. Tendo como “gerente ou chef” da festa o popular Cajuzinho, o encontro rolou solto desde antes do meio-dia com churrasqueada dirigida por Hélio Haubert, Dênis e Nenê Scheid. Presença dos gaiteiros Roque Erthal, Sabão Hentges e do ritimista Carlinhos Fleck, que embalaram a festa com músicas populares, gauchescas, som nordestino e rodas de samba.

Por Alan Dick