Esportes

A Associação Passo do Corvo, de Arroio do Meio, agendou para 1º de março sua tradicional festa do Chopp em Campo e Costelão. De manhã acontece jogo de futebol dos veteranos e ex-atletas do Passo. Ao meio-dia será servido almoço aberto ao público.

Na noite de 6 de março a turma do Passo do Corvo realiza mais uma etapa da integração de canastra com jogos e jantar em Fazenda Lohmann.

Por Alan Dick