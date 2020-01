Escolinhas

A Escolinha Rui Barbosa viaja neste domingo, dia 12, para a Copa Salvador do Sul. A saída da delegação está agendada para às 13h, da Floricultura Meyer na rótula de acesso a Arroio do Meio, com parada às 13h15min no Posto do Arco em Lajeado. A instituição disputará a competição com duas equipe nas categorias 2010 e uma na 2011. Os jogos ocorrem em campos reduzidos no sistema Europeu 8 contra 8. As traves terão tamanho adaptado para cada categoria.

Por Alan Dick