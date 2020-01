Esportes

A categoria 2010 da Escolinha Prata da Casa, ficou campeã da Copa Salvador do Sul. Na final, disputada na manhã de ontem, o adversário foi o Rui Barbosa, também de Arroio do Meio. O jogo acabou empatado em 0x0 no tempo normal e foi decidido nas penalidades máximas. A Prata da Casa venceu por 4×3. Já as categoria 2008 e 2009 foram desclassificadas nas oitavas da competição.

COPA MARAU – Entre 26 e 30 de janeiro as categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15 da escolinha Prata da Casa, disputam a Copa Maraú em Santa Catarina

DESTAQUE – O goleiro Leonardo Sulzbach, revelado pela Escolinha Prata da Casa, vem chamando atenção de muitos clubes na taça São Paulo de Futebol Juniors. O arqueiro que já defendeu as cores da Seleção Brasileira, defendeu três pênaltis no jogo do Botafogo-SP contra Atlético Goianiense, e novamente três pênaltis contra o Londrina

Por Alan Dick