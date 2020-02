O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O relatório anual do MTG apontou as entidades tradicionalistas que mais realizaram atividades em 2019, como promoção de eventos culturais e participação em classificatórias do Enart e Fecars. Treze centros de tradições atingiram a nota máxima, de 200 pontos, estando entre eles, o CTG Querência do Arroio do Meio.

A coordenadora artística da entidade, Claudete Rempel atribui a conquista a vários fatores, tais como o grande desempenho dos prendados do CTG, sempre presentes nos eventos tanto locais como estaduais, representando muito bem o Querência do Arroio do Meio, além das promoções artísticas, culturais e campeiras. “Parabéns a todos nós, parabéns à família Querência”, comemora Claudete, ressaltando que este é o segundo ano consecutivo que atingem essa pontuação.

Para a Primeira Prenda do CTG, Anita Glória Rempel Fontana, a conquista também é um orgulho. “Muito gratificante saber que, de todas as entidades do estado, apenas 13 atingiram a nota máxima no relatório de atividades e uma delas foi a nossa”.

As demais entidades que obtiveram a pontuação máxima foram o CTG Farroupilha (Alegrete), Felipe Portinho e Sentinelas do Pago (Marau), Laço da Amizade (Casca), Porteira da Querência (Sarandi), Moacir da Motta Fortes e Tropel de Caudilhos (Passo Fundo), Sentinela da Querência (Santa Maria), Sentinela do Rio Grande (Rio Grande), Galpão Campeiro e Sentinela da Querência (Erechim) e Chaleira Preta (Venâncio Aires).

Convivência e respeito

O Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha – Sustentabilidade e as Novas Gerações – promove sua 2ª ação no dia 10 de fevereiro. Será uma palestra, a partir das 20h30min no CTG, com o médico Sérgio Kniphof. Ele é graduado em pediatria clínica, especialista em adolescência, terapia de família e gestão de sistemas de saúde. O tema abordado será convivência em grupo e respeito mútuo.

Por Alan Dick