Futebol

A delegação da Escolinha Prata da Casa viajou na quarta-feira, dia 22, para a disputa da Copa Marau, que se estende até o dia 26. As equipes envolvem as categorias Sub 11, Sub 13 e Sub 15.

IBERCUP – Os jogadores Luiz Brum e William da categoria 2012, Pablo Piassini e Vitor Kurtz (2010) jogaram pelo Juventude de Caxias do Sul na Ibercup que iniciou no dia 20 e encerra no domingo, dia 26. Já o goleiro Nayére Gallas, representa o S.C. Canarinho de Cruzeiro do Sul, na sub12.

TREINOS DE FÉRIAS – Apesar da reapresentação dos atletas estar programada para 21 de fevereiro, a instituição disponibilizará horários para treinos nas férias, nas quintas-feiras das 16h às 18h e nos sábados das 9h às 11h no Clube Sete de Setembro de São Caetano.

Por Alan Dick