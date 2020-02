Futebol

O mais antigo esporte praticado em solo de Arroio do Meio, ainda bem antes de sua emancipação, quando ainda era distrito do município de Lajeado, o futebol deu seus primeiros passos ainda na década de 1910, através do Clube Esportivo Arroio do Meio. Foi a partir de 1920 que surgiu de forma oficial e com mais força no cenário local com jogos de grande expressão no Potreiro Zimmermann, onde atualmente está localizada a Área de Lazer Pérola do Vale. No domingo, dia 2 de fevereiro, a história de mais um Campeonato Municipal de Futebol de Campo, promovido pela Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, segue essa tradição.

A Lafa, presidida atualmente por Elton Lorscheiter (Pantera) começou seu histórico a partir de uma memorável decisão entre o Sete de São Caetano, criado em setembro de 1932 e o São José de Coqueiro Baixo, localidade que pertencia ao município de Arroio do Meio. A entidade criada em 1966, realizou seu primeiro campeonato em 1967, vencido pelo Sete numa decisão com o Palmense, em Palmas. De lá para cá a entidade já realizou 49 campeonatos que apontam 14 clubes campeões.

O Sete de São Caetano conquistou o maior número de títulos em nove oportunidades (1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1979, 2015 e 2018). Depois aparecem com sete títulos o Forquetense (1978, 1980, 1993, 2008, 2012, 2013 e 2019); Palmense (1969, 1985, 1987, 1989, 1990, 1994 e 2017) e o Rui Barbosa (1991, 1992, 1995, 1998, 1999, 2001 e 2004). Com seis títulos está o Esperança de Dona Rita (1986, 1988, 2000, 2002, 2003 e 2014). O Sete de Capitão (1981, 1983 e 1984); Esperança de Rui Barbosa (1996 e 1997); São José de Palmas (1973 e 1974); Cruzeiro de Linha 32 (2005); Guarani de Arroio Grande (2009); Bola Cheia de Bela Vista (2010); Passo do Corvo (2011); Amigos (2016) e a Empresa Emec (1977). O campeonato da Lafa foi realizado quase que anualmente. Em algumas oportunidades como em 1983 e 1984, aconteceu um campeonato em duas temporadas. Outra parada aconteceu em 2006, quando a Aslivata ocupou os dois semestres para competições regionais. Em 2007, foi o único ano que a Lafa não teve campeonato.

O 50º Campeonato Municipal denominado de Copa Sicredi/Girando Sol – Taça César Borscheid, com a participação do Rui Barbosa, Sete de São Caetano, Forquetense, Cruzeiro de Linha 32, Esperança de Rui Barbosa e o Juventude de Forqueta Baixa.

A competição realiza jogos nas categorias de aspirantes e titulares. Na primeira fase, realiza jogos em turno único, com três partidas para cada equipe em seu campo. Na última rodada da primeira fase será repetida a primeira rodada com inversão do mando de campo. No final desta fase classificam-se quatro equipes em cada categoria. Como novidade para este ano, cada clube poderá utilizar até quatro jogadores da seleção de 24 nomes definidos pela Lafa e até três jogadores de fora do município. A arbitragem vai ficar a cargo da ARA de Lajeado. Cada clube também vai receber duas bolas da Lafa. No final do certame será realizado um baile organizado pelo Forquetense para entrega da premiação.

A primeira rodada começa domingo, com a partida inaugural em Forqueta entre o Forquetense (Campeão 2019) e o Sete de São Caetano. A primeira rodada será complementada no dia 9, quando jogam em Forqueta Baixa, Juventude x Rui Barbosa e em Rui Barbosa, Esperança x Cruzeiro de Linha 32. Na 2ª rodada, dia 16 de fevereiro, jogam em Linha 32, Cruzeiro x Forquetense e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Esperança. Na 2ª rodada o Sete joga com o Juventude, partida que será realizada no campo do União de Arroio Grande, já que o Sete tem a perda de um mando de campo a cumprir como punição por causa da confusão originada no campeonato do ano passada em Forqueta com o Forquetense. No dia 23 de fevereiro haverá folga geral por causa do Carnaval. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h e dos titulares às 16h.

Por Alan Dick