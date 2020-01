Geral

O Forquetense está realizando uma ampla reforma em suas canchas de bocha, com a retirada de toda a madeira que havia nas laterais e na parte central que as divide, onde foi feito murro de alvenaria. O projeto inclui a colocação de tábuas nas laterais e nos fundos e pintura do espaço do setor da bocha. Em fevereiro o Forquetense inicia sua participação no Campeonato de Bocha Força Livre de Arroio do Meio. Segundo o presidente, Flávio Liesenfeld, o investimento deve chegar a R$ 10 mil.

Por Alan Dick