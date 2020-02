Futebol

Neste sábado, dia 1º, o Camping da Pedra de Picada May, sedia as quartas de final da categoria Força Livre, do Campeonato Intercamping, realizado pela Associação Esportiva de Marques de Souza. Às 14h30min jogam Maravilha x Demonhos. Às 15h20min – News Car x Baile de Munique. Às 16h10min – Os Penetras x Os Guri da 24. E às 17h – Illuminatis x Os Sombras.

RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA: Os Penetras 2 x 1 Paganada All In; Illuminatis 1 (4) x (3) 1 America; Sombras 4 x 2 Agro Comercial Progresso; União Assistencial 3 x 4 Os Guri da 24; Baile de Munique / Dist. Reis 2 x 0 Wasserstatd; e Largados 2 (2) x (3) 2 Demonhos.

Goleadores

Força livre

Maiquel Kalkmann – Maravilha – 8 gols

Municipal

Junior Simonetti – Aprovados – 6 gols

Sub 18

Eric da Silva – Guarani – 4 gols

Por Alan Dick