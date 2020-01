Futebol

A Litrafa de Travesseiro realizou reunião quarta-feira, dia 22, na SER Picada Essig, para definir os últimos detalhes para realização do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2020, que tem início previsto para o dia 9 de fevereiro. O torneio confirmou a participação do Travesseirense, SER Juventude, Cairu, SER Picada Essig, Grêmio São João, Juventude de Três Saltos Alto e Guarani de Barra do Fão.

Na primeira fase a competição apresenta jogos em turno único com todos contra todos, onde cada clube realiza três partidas em seu gramado. A primeira rodada, dia 9, terá em Barra do Fão, Guarani x Grêmio São João; em Três Saltos Alto, Juventude x SER Juventude e em Picada Essig, SER Picada Essig x Travesseirense. Em reunião anterior ficou acertado que o Travesseirense, SER Juventude, SER Picada Essig e o Guarani de Barra do Fão, podem inscrever dois atletas de fora do município. Já o Cairu, São João e Juventude de Três Saltos Alto, podem inscrever três atletas de fora. Cada equipe poderá utilizar cinco atletas da seleção divulgada pela direção da Litrafa.

Por Alan Dick