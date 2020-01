Câmara de Vereadores

Na última sessão ordinária de 2019, a Câmara de Vereadores de Pouso Novo, aprovou projeto legislativo de autoria do vereador Juarez Graebin (PDT), que concede título de cidadão honorário para Santo Luiz Mariani, 79 anos. A matéria recebeu parecer favorável de todos os vereadores. Segundo consta na mensagem justificativa do projeto, um título de cidadão honorário é concedido para pessoas que se destacam no município por serviços e favores prestados que venham auxiliar o desenvolvimento social da comunidade pousonovense.

Na biografia do homenageado consta a prestação de seus serviços como pedreiro junto ao patrimônio público ,com a construção e reformas em calçadas de passeio, refomas no salão paroquial, serviços no cemitério, onde construiu tumulos e jazigos e na igreja, onde realizou obras de reforma e como tocador do sino. Consta na mensagem justificativa que o homenageado em muitas oportunidades custeou material e mão de obra por conta própria para que ninguém ficasse mal.

Por Alan Dick