Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio reuniu seus filiados na noite de terça-feira, dia 21, para definir detalhes para a realização do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre. A reunião realizada no Museu Municipal, definiu a participação de 18 equipes e a fórmula de disputa. O certame será disputado nas Séries “A” e “B” com início previsto para o dia 1º de fevereiro. Durante a reunião foi sorteado o Cruzeiro de Linha 32, para promover o baile de entrega da premiação no dia 20 de junho.

Na Série “A”, jogam Pituca, Passo do Corvo, Dona Rita, Rui Barbosa, Cruzeiro de Linha 32, União e Guarani. A fórmula de disputa será todos contra todos em turno e returno classificando de forma direta o 1º e 2º colocado, enquanto que o 3º, 4º, 5º e 6º colocado disputam mais duas vagas para semifinal. O 7º colocado será eliminado. Na Série “A”, cada equipe pode inscrever até dois atletas da seleção de bochador “A” ou dois de fora do município; três jogadores da seleção de bochador “B” e dois da seleção de ponteiros.

Na Série “B”, haverá a participação de 11 equipes divididas em duas chaves. Na chave “A” jogam Glória, Forquetense, Esperança-RB “A”, Amigos, Brasil e Pituca. Na chave “B” jogam AMPC, Esperança-RB “B”, Rui Barbosa, União e Dona Rita. Nesta categoria a disputa será todos contra todos em turno e returno dentro da chave, classificando os quatro primeiros em cada chave. Os demais serão eliminados. Na Série “B”, não será permitida a utilização de jogadores da seleção. Será considerado jogador do município quem tiver título de eleitor a mais de um ano a partir da data de início do campeonato.

A primeira rodada terá os seguintes jogos: Pela Série “A”, jogam Rui Barbosa x Pituca, Dona Rita x Cruzeiro e União x Guarani. Na Série “B”, Glória x Esperança “A”, Amigos x Forquetense, Brasil x Pituca, Esperança “B” x Rui Barbosa e AMPC x Dona Rita. Cada partida terá quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Por Alan Dick