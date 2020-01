Evento

Agende a data: dia 8 de fevereiro, a comunidade de Linha 32, em Arroio do Meio, com a parceria de Daniel Sommer, confirmam o tradicional Baile do Chopp. Na noite, muita cuca e linguiça e animação da superbanda Arpejo. As reservas de chopeiras, que são limitadas, podem ser feitas com Anderson 99859-9515.

Por Alan Dick