Geral

A Escolinha Prata da Casa, campeã da Copa Salvador do Sul, com a categoria 2010, não conseguiu repetir o mesmo desempenho na Copa Marau, disputada no último fim de semana. Agora a instituição entra oficialmente em férias que duram até o dia 21. Neste período continuará disponibilizando horários para treinos, nas quintas-feiras das 16h às 18h e nos sábados das 9h às 11h no Clube Sete de Setembro de São Caetano.

COPA SÃO PAULO – Cinco atletas que tiveram passagem pela Escolinha Prata da Casa, disputaram a Copa São Paulo de futebol Júnior, encerrada no último sábado, dia 25, com o pentacampeonato do Internacional. Entre eles: Leonardo Sulzbach (Botafogo-SP), Leonardo dos Santos (Santa Cruz/PE), Douglas (Brasil de Pelotas/RS), Noé (Brasil de Pelotas/RS), Matheus Nunes (Grêmio/RS), e Felipe (São José/RS).

COPA IBERCUP – Pela Ibercup, Luiz Gustavo (2012),Pablo (2010),Vitor (2010), Willian (2011), Luiz Felipe (2008) defenderam o Juventude de Caxias do Sul. E Nayery (2008) foi goleiro do Cruzeiro de Porto Alegre. A instituição também cedeu atletas para copas Teutônia e Maravilha. “Ser requisitado por algum clube é uma oportunidade diferenciada para os jogadores já irem se habituando a rotina longe de casa, vivida pelos profissionais”, comenta o coordenador Emerson Neves. Ele também revela que a Instituição fechou parceria com clube da Séria A, que já foi campeão mundial, considerada interessante para o direcionamento de atletas.

Por Alan Dick