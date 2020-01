Geral

Durante o ano de 2019 a Administração Municipal de Pouso Novo desenvolveu diversas atividades em parceria com a Cooperativa Sicredi. O programa A União Faz a Vida, que é desenvolvido pelo Sicredi e secretaria Municipal da Educação, é um bom exemplo de sucesso desta parceria. Recentemente a gerente do Sicredi de Pouso Novo, Josiane Bianchini, esteve visitando o executivo municipal, acompanhada de outros servidores da agência. Na ocasião o prefeito Aloísio Brock e a vice-prefeita, Liane Parise Nardino, agradeceram a parceria do Sicredi e se colocaram à disposição da Cooperativa para manter a boa relação em 2020.

Por Alan Dick