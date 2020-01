Outros esportes

O conhecido e talvez o mais antigo jogador de futebol de Arroio do Meio que continua em atividade, Marino Rohr, reuniu na noite de 27 de dezembro, familiares e o grupo de jogadores que participam de horário de futsal para uma confraternização em sua sede esportiva localizada no Morro Gaúcho, para comemorar o seu aniversário celebrado no dia 28, quando completou 67 anos. Além do jogo de futebol cinco em campo de grama natural, alambrado e iluminação, onde aconteceram toques curtos entre os jogadores, em sua grande maioria acima dos 50 e 60 anos, o encontro proporcionou momentos de diversão e brincadeiras. Antes do jantar, o aniversariante foi saudado pelo filho Diego Rohr e por Roque Telöken, que coordena o grupo de jogadores, que se encontra semanalmente para prática esportiva.

Por Alan Dick