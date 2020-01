Geral

A Aemaso de Marques de Souza, coordenada por João Jung, realizou reunião na noite de ontem para definir detalhes da realização da 3ª Taça Integração de Futebol. O torneio deverá ter a participação de clubes de Marques de Souza, Forquetinha, Canudos do Vale e Lajeado, com a possibilidade de haver equipes de Sério e Santa Clara do Sul.

Antes da reunião de ontem estavam confirmados o Brasil de Marques de Souza; Bragantino de Linha Perau; Nacional de Forquetinha; Estudiantes de Conventos/Lajeado e o Minuano de Canudos do Vale (campeão de 2019). A competição será disputada em categoria única com início previsto para o dia 16 de fevereiro.

Por Alan Dick