Esportes

O Time Master do Cruzeiro de Linha 32, realiza festa na noite deste sábado, 14, na sede do Esporte Clube Cruzeiro, para marcar o encerramento da temporada. Será apresentado balanço, estatísticas e destaques dos jogos da temporada de 2019, coordenados por Flávio Schmitz. Também será servido jantar e haverá a chegada do Papai Noel, que vai alegrar crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Por Alan Dick